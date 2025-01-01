Menu
Anastasiya Ukolova
Anastasiya Ukolova
Kinoafisha Persons Anastasiya Ukolova

Anastasiya Ukolova

Date of Birth
22 May 1994
Age
31 years old
Zodiac sign
Gemini

Popular Films

Kombinaciya 9.2
Kombinaciya (2024)
Captain Volkonogov Escaped 7.2
Captain Volkonogov Escaped (2021)
SashaTanya 7.1
SashaTanya (2013)

Filmography

Genre
Year
All 27 Films 12 TV Shows 15 Actress 27
Kukolka
Detective 2025, Russia
Sokrovishcha gnomov 5.9
Sokrovishcha gnomov Sokrovishcha gnomov
Comedy, Adventure, Family 2025, Russia
Kombinaciya 9.3
Kombinaciya
Drama, Music, Comedy 2024, Russia
Vozvrashchenie Robinzona Vozvrashchenie Robinzona
Comedy 2024, Russia
Vyberi menya 6.9
Vyberi menya Vyberi menya
Comedy 2024, Russia
V Borenke chego-to net
V Borenke chego-to net
Comedy, Romantic 2022, Russia
Lyubovniki 6.5
Lyubovniki Lyubovniki
Comedy, Romantic 2022, Russia
Khochu zamuzh 6.4
Khochu zamuzh Khochu zamuzh
Comedy 2022, Russia
Instalayf
Instalayf
Drama, Comedy 2021, Russia
Le.gen.da
Le.gen.da
Comedy, Action 2021, Russia
Cyplenok zharenyy
Cyplenok zharenyy
Crime, Detective, Romantic 2021, Russia
Po koleno
Po koleno
Comedy 2021, Russia
Captain Volkonogov Escaped 7.2
Captain Volkonogov Escaped Kapitan Volkonogov bezhal
Thriller, Drama 2021, Russia / Estonia / France
SSSR
SSSR
Romantic 2020, Russia
Passengers
Passengers
Drama, Thriller 2020, Russia
Spasite Kolyu! 4.3
Spasite Kolyu! Spasite Kolyu!
Comedy 2020, Russia
Obratnaya svyaz 6.5
Obratnaya svyaz Obratnaya svyaz
Comedy 2020, Russia
Angel-hranitel
Angel-hranitel
Romantic 2019, Russia
Sem uzhinov 5.6
Sem uzhinov Sem uzhinov
Romantic, Comedy 2019, Russia
Loud Connection 6.9
Loud Connection Gromkaya svyaz
Drama, Comedy 2019, Russia
Foto na pamyat 6.3
Foto na pamyat Foto na pamyat
Horror, Thriller 2018, Russia
Gosti 4.7
Gosti Gosti
Horror 2018, Russia
Rodnoe serdce
Rodnoe serdce
Romantic 2017, Russia
Lyubov kak stihiynoe bedstvie
Lyubov kak stihiynoe bedstvie
Drama, Romantic 2016, Russia
