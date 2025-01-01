Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Anastasiya Ukolova
Kinoafisha
Persons
Anastasiya Ukolova
Anastasiya Ukolova
Date of Birth
22 May 1994
Age
31 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
9.2
Kombinaciya
(2024)
7.2
Captain Volkonogov Escaped
(2021)
7.1
SashaTanya
(2013)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Comedy
Crime
Detective
Drama
Family
Horror
Music
Romantic
Thriller
Year
All
2025
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2013
All
27
Films
12
TV Shows
15
Actress
27
Kukolka
Detective
2025, Russia
5.9
Sokrovishcha gnomov
Sokrovishcha gnomov
Comedy, Adventure, Family
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
9.3
Kombinaciya
Drama, Music, Comedy
2024, Russia
Vozvrashchenie Robinzona
Vozvrashchenie Robinzona
Comedy
2024, Russia
6.9
Vyberi menya
Vyberi menya
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
V Borenke chego-to net
Comedy, Romantic
2022, Russia
6.5
Lyubovniki
Lyubovniki
Comedy, Romantic
2022, Russia
Watch trailer
6.4
Khochu zamuzh
Khochu zamuzh
Comedy
2022, Russia
Watch trailer
Instalayf
Drama, Comedy
2021, Russia
Le.gen.da
Comedy, Action
2021, Russia
Cyplenok zharenyy
Crime, Detective, Romantic
2021, Russia
Po koleno
Comedy
2021, Russia
7.2
Captain Volkonogov Escaped
Kapitan Volkonogov bezhal
Thriller, Drama
2021, Russia / Estonia / France
Watch trailer
SSSR
Romantic
2020, Russia
Passengers
Drama, Thriller
2020, Russia
4.3
Spasite Kolyu!
Spasite Kolyu!
Comedy
2020, Russia
Watch trailer
6.5
Obratnaya svyaz
Obratnaya svyaz
Comedy
2020, Russia
Watch trailer
Angel-hranitel
Romantic
2019, Russia
5.6
Sem uzhinov
Sem uzhinov
Romantic, Comedy
2019, Russia
Watch trailer
6.9
Loud Connection
Gromkaya svyaz
Drama, Comedy
2019, Russia
Watch trailer
6.3
Foto na pamyat
Foto na pamyat
Horror, Thriller
2018, Russia
Watch trailer
4.7
Gosti
Gosti
Horror
2018, Russia
Watch trailer
Rodnoe serdce
Romantic
2017, Russia
Lyubov kak stihiynoe bedstvie
Drama, Romantic
2016, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree