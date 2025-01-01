Menu
Aleksey Telnov
Date of Birth
1 February 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
8.2
Bulgakov. Etot mir - moy!
(2022)
6.8
Stanislavsky. Lust for life
(2020)
6.3
Oblepikhovoe leto
(2018)
5.3
Zoloto Umalty
Zoloto Umalty
Adventure, Drama, Western
2024, Russia
Watch trailer
8.2
Bulgakov. Etot mir - moy!
Bulgakov. Etot mir - moy!
Documentary
2022, Russia
Watch trailer
5.6
Arkhipelag
Arkhipelag
History, Drama, Romantic
2021, Russia
Watch trailer
4.6
The Time Guardians
The Time Guardians
Fantasy, Adventure
2020, Russia
Watch trailer
5.1
Осторожно, дети!
Осторожно, дети!
Children's, Comedy, Romantic, Family
2020, Russia
6.8
Stanislavsky. Lust for life
Stanislavsky. Lust for life
Documentary
2020, Russia
1
Oblast vysokogo polyota
Oblast vysokogo polyota
Documentary
2019, Russia
6.3
Oblepikhovoe leto
Oblepikhovoe leto
Biography, Documentary
2018, Russia
Watch trailer
Zavtra utrom
Zavtra utrom
Drama, Comedy, Sport
2016, Russia
6.2
Hymn to the Great City
Hymn to the Great City
Documentary
2015, Russia
6.3
Posledniy rytsar imperii
Posledniy rytsar imperii
Documentary
2014, Russia
4.4
Russian Dream
Russian Dream
Documentary
2013, Russia
Khleb dlya ptitsy
Khleb dlya ptitsy
Documentary, Short
2010, Russia
5.8
Kak stat stervoy
Kak stat stervoy
Documentary, Short
2008, Russia
