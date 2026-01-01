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Elina Pähklimägi
Elina Pähklimägi
Kinoafisha
Persons
Elina Pähklimägi
Elina Pähklimägi
Elina Pähklimägi
Date of Birth
7 February 1983
Age
43 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Comedy actress
,
The Adventurer
,
Dramatic actress
Popular Films
6.9
Konets prekrasnoy epokhi
(2015)
6.7
Erik Stoneheart
(2022)
5.8
Svingerid
(2017)
Filmography
5.3
Svingerid 2
Svingerid 2
Comedy
2025, Estonia
6.7
Erik Stoneheart
Erik Kivisüda
Adventure, Family
2022, Estonia
Watch trailer
4.8
The Bridge
Mystery
2018, Russia
5.8
Svingerid
Svingerid
Comedy
2017, Estonia
Watch trailer
6.9
Konets prekrasnoy epokhi
Konets prekrasnoy epokhi
Drama
2015, Russia
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