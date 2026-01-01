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Elina Pähklimägi
Elina Pähklimägi Elina Pähklimägi
Kinoafisha Persons Elina Pähklimägi

Elina Pähklimägi

Elina Pähklimägi

Date of Birth
7 February 1983
Age
43 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Comedy actress, The Adventurer, Dramatic actress

Popular Films

Konets prekrasnoy epokhi 6.9
Konets prekrasnoy epokhi (2015)
Erik Stoneheart 6.7
Erik Stoneheart (2022)
Svingerid 5.8
Svingerid (2017)

Filmography

5.3
Svingerid 2 Svingerid 2
Comedy 2025, Estonia
Erik Stoneheart 6.7
Erik Stoneheart Erik Kivisüda
Adventure, Family 2022, Estonia
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The Bridge 4.8
The Bridge
Mystery 2018, Russia
Svingerid 5.8
Svingerid Svingerid
Comedy 2017, Estonia
Watch trailer
Konets prekrasnoy epokhi 6.9
Konets prekrasnoy epokhi Konets prekrasnoy epokhi
Drama 2015, Russia
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