Birgitte Stærmose Awards

Awards and nominations of Birgitte Stærmose

Birgitte Stærmose
Awards and nominations of Birgitte Stærmose
Berlin International Film Festival 2010 Berlin International Film Festival 2010
Generation 14plus - Best Short Film
Winner
Berlin International Film Festival 2024 Berlin International Film Festival 2024
Documentary Film
Nominee
 Berlinale Documentary Award
Nominee
