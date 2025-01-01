Menu
Kinoafisha Persons Albina Evtushevskaya

Date of Birth
2 July 1942
Age
83 years old
Zodiac sign
Cancer

Popular Films

Vremya zhit, vremya umirat 6.7
Vremya zhit, vremya umirat (2017)
Gosha
Gosha (2020)

Filmography

Gosha
Gosha
Drama, Comedy, Family 2020, Russia
Vremya zhit, vremya umirat 6.7
Vremya zhit, vremya umirat
Short 2017, Russia
