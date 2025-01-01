Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Albina Evtushevskaya
Kinoafisha
Persons
Albina Evtushevskaya
Albina Evtushevskaya
Date of Birth
2 July 1942
Age
83 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
6.7
Vremya zhit, vremya umirat
(2017)
0.0
Gosha
(2020)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Family
Short
Year
All
2020
2017
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actress
2
Gosha
Drama, Comedy, Family
2020, Russia
6.7
Vremya zhit, vremya umirat
Vremya zhit, vremya umirat
Short
2017, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree