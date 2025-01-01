Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Marti Noxon Awards

Awards and nominations of Marti Noxon

Marti Noxon
Awards and nominations of Marti Noxon
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Limited Series
Nominee
 Outstanding Limited Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Sundance Film Festival 2017 Sundance Film Festival 2017
Dramatic
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more