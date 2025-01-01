Menu
Marti Noxon
Awards
Awards and nominations of Marti Noxon
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Limited Series
Nominee
Outstanding Limited Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Sundance Film Festival 2017
Dramatic
Nominee
