Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Nikolay Soldatov
Nikolay Soldatov
Kinoafisha
Persons
Nikolay Soldatov
Nikolay Soldatov
Nikolay Soldatov
Actor type
Dramatic actor
,
Horror actor
,
Comedy actor
Popular Films
6.2
Kostior na vetru
(2016)
5.5
Pesni leta
(2022)
4.5
Kukushka
(2024)
Filmography
4.5
Kukushka
Horror
2024, Russia
Watch trailer
5.5
Pesni leta
Pesni leta
Comedy, Drama
2022, Russia
6.2
Kostior na vetru
Kostior na vetru
Drama
2016, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree