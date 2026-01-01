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Nikolay Soldatov Nikolay Soldatov
Kinoafisha Persons Nikolay Soldatov

Nikolay Soldatov

Nikolay Soldatov

Actor type
Dramatic actor, Horror actor, Comedy actor

Popular Films

Kostior na vetru 6.2
Kostior na vetru (2016)
Pesni leta 5.5
Pesni leta (2022)
Kukushka 4.5
Kukushka (2024)

Filmography

Kukushka 4.5
Kukushka
Horror 2024, Russia
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Pesni leta 5.5
Pesni leta Pesni leta
Comedy, Drama 2022, Russia
Kostior na vetru 6.2
Kostior na vetru Kostior na vetru
Drama 2016, Russia
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