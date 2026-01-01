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Oksana Skakun
Oksana Skakun Oksana Skakun
Kinoafisha Persons Oksana Skakun

Oksana Skakun

Oksana Skakun

Date of Birth
6 February 1986
Age
40 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Action heroine

Popular Films

Raskalennyy perimetr 6.5
Raskalennyy perimetr (2014)
Skoro vsyo konchitsya 6.2
Skoro vsyo konchitsya (2017)
Ostorozhno! Vhod razreshen 5.2
Ostorozhno! Vhod razreshen (2017)

Filmography

Chislo zverya
Chislo zverya
Detective, Crime 2026, Russia
Bez prikrytiya
Bez prikrytiya
Detective, History, 2023, Russia
Vse ravno ty moya
Vse ravno ty moya
Romantic, 2023, Russia
Grymza
Grymza
Romantic, 2022, Russia
Zhenskoe delo
Zhenskoe delo
Crime, Detective 2022, Russia
Sozvuchiya lyubvi
Sozvuchiya lyubvi
Drama, Romantic 2021, Russia
Skoro vsyo konchitsya 6.2
Skoro vsyo konchitsya Skoro vsyo konchitsya
Drama 2017, Russia
Ostorozhno! Vhod razreshen 5.3
Ostorozhno! Vhod razreshen
Romantic 2017, Russia
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