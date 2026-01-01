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Oksana Skakun
Oksana Skakun
Kinoafisha
Persons
Oksana Skakun
Oksana Skakun
Oksana Skakun
Date of Birth
6 February 1986
Age
40 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
,
Action heroine
Popular Films
6.5
Raskalennyy perimetr
(2014)
6.2
Skoro vsyo konchitsya
(2017)
5.2
Ostorozhno! Vhod razreshen
(2017)
Filmography
Chislo zverya
Detective, Crime
2026, Russia
Bez prikrytiya
Detective, History,
2023, Russia
Vse ravno ty moya
Romantic,
2023, Russia
Grymza
Romantic,
2022, Russia
Zhenskoe delo
Crime, Detective
2022, Russia
Sozvuchiya lyubvi
Drama, Romantic
2021, Russia
6.2
Skoro vsyo konchitsya
Skoro vsyo konchitsya
Drama
2017, Russia
5.3
Ostorozhno! Vhod razreshen
Romantic
2017, Russia
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