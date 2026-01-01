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Kseniya Teplova
Kseniya Teplova Kseniya Teplova
Kinoafisha Persons Kseniya Teplova

Kseniya Teplova

Kseniya Teplova

Date of Birth
10 April 1986
Age
40 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Seks. Do i posle 7.5
Seks. Do i posle (2023)
YA na peremotke! 7.2
YA na peremotke! (2022)
Ischeyka 7.1
Ischeyka (2016)

Filmography

Mer iz TYUZa
Comedy 2026, Russia
Cesar
Cesar
Comedy 2026, Russia
Vse, chto bylo v gorah
Comedy 2026, Russia
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Izbrannyj
Comedy, Drama 2025, Russia
Lyubov so vtorogo vzglyada 5.8
Lyubov so vtorogo vzglyada Lyubov so vtorogo vzglyada
Comedy 2024, Russia
Watch trailer
Seks. Do i posle 7.5
Seks. Do i posle
Drama, Comedy 2023, Russia
YA na peremotke! 7.2
YA na peremotke! YA na peremotke!
Comedy, Sci-Fi 2022, Russia
Watch trailer
Syn
Syn
Drama, Detective 2021, Russia
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