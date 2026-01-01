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Kseniya Teplova
Kseniya Teplova
Kinoafisha
Persons
Kseniya Teplova
Kseniya Teplova
Kseniya Teplova
Date of Birth
10 April 1986
Age
40 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.5
Seks. Do i posle
(2023)
7.2
YA na peremotke!
(2022)
7.1
Ischeyka
(2016)
Filmography
Mer iz TYUZa
Comedy
2026, Russia
Cesar
Comedy
2026, Russia
Vse, chto bylo v gorah
Comedy
2026, Russia
6.1
Izbrannyj
Comedy, Drama
2025, Russia
5.8
Lyubov so vtorogo vzglyada
Lyubov so vtorogo vzglyada
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
7.5
Seks. Do i posle
Drama, Comedy
2023, Russia
7.2
YA na peremotke!
YA na peremotke!
Comedy, Sci-Fi
2022, Russia
Watch trailer
Syn
Drama, Detective
2021, Russia
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