Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aldabek Shalbayev
Aldabek Shalbayev Aldabek Shalbayev
Kinoafisha Persons Aldabek Shalbayev

Aldabek Shalbayev

Aldabek Shalbayev

Date of Birth
5 April 1957
Age
68 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actor, Producer

Popular Films

Кек 7.6
Кек (2006)
Дәстүр 7.4
Дәстүр (2023)
Ya-zhenikh 5.6
Ya-zhenikh (2018)

Filmography

Genre
Year
All 9 Films 9 Actor 9
Tamyr
Tamyr Tamyr
Comedy, Drama 2025, Kazakhstan
Watch trailer
ErkeBay
ErkeBay
Comedy 2024, Kazakhstan
Arlan. Reshayushchiy raund 5.3
Arlan. Reshayushchiy raund Arlan. Reshayushchiy raund
Sport 2024, Kazakhstan
Watch trailer
Дәстүр 7.4
Дәстүр Дәстүр
Drama, Horror 2023, Kazakhstan
Watch trailer
Besmoinak
Besmoinak Besmoinak
Drama, Comedy 2021, Kazakhstan
Ya-zhenikh 5.6
Ya-zhenikh Ya-zhenikh
Comedy, Romantic 2018, Kazakhstan
Финансист. Игра на вылет
Финансист. Игра на вылет Финансист. Игра на вылет
Thriller, Drama, Crime 2018, Kazakhstan
NauryZ.KZ
NauryZ.KZ NauryZ.KZ
Comedy 2017, Kazakhstan / Russia
Watch trailer
Кек 7.6
Кек Кек
Drama 2006, Kazakhstan
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more