Aldabek Shalbayev
Aldabek Shalbayev
Kinoafisha
Persons
Aldabek Shalbayev
Aldabek Shalbayev
Aldabek Shalbayev
Date of Birth
5 April 1957
Age
68 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actor, Producer
Popular Films
7.6
Кек
(2006)
7.4
Дәстүр
(2023)
5.6
Ya-zhenikh
(2018)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Drama
Horror
Romantic
Sport
Thriller
Year
All
2025
2024
2023
2021
2018
2017
2006
All
9
Films
9
Actor
9
Tamyr
Tamyr
Comedy, Drama
2025, Kazakhstan
Watch trailer
ErkeBay
Comedy
2024, Kazakhstan
5.3
Arlan. Reshayushchiy raund
Arlan. Reshayushchiy raund
Sport
2024, Kazakhstan
Watch trailer
7.4
Дәстүр
Дәстүр
Drama, Horror
2023, Kazakhstan
Watch trailer
Besmoinak
Besmoinak
Drama, Comedy
2021, Kazakhstan
5.6
Ya-zhenikh
Ya-zhenikh
Comedy, Romantic
2018, Kazakhstan
Финансист. Игра на вылет
Финансист. Игра на вылет
Thriller, Drama, Crime
2018, Kazakhstan
NauryZ.KZ
NauryZ.KZ
Comedy
2017, Kazakhstan / Russia
Watch trailer
7.6
Кек
Кек
Drama
2006, Kazakhstan
