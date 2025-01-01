Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Patricia Mazuy Awards

Awards and nominations of Patricia Mazuy

Patricia Mazuy
Awards and nominations of Patricia Mazuy
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
French Film
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2024 Cannes Film Festival 2024
Directors' Fortnight
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more