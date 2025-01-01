Menu
Andrey Amshinskiy
Andrey Amshinskiy
Andrey Amshinskiy
Date of Birth
30 July 1967
Age
58 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
5.6
Vernyy
(2016)
4.3
Na rayone
(2018)
0.0
Kostya
(2016)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2020
2018
2016
All
4
Films
4
Actor
4
Sokrovische Razina
2020, Russia
Watch trailer
4.3
Na rayone
Na rayone
Drama
2018, Russia
Watch trailer
Kostya
Drama
2016, Russia
Watch trailer
5.6
Vernyy
Drama
2016, Russia
