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Natalya Tetenova
Natalya Tetenova
Kinoafisha
Persons
Natalya Tetenova
Natalya Tetenova
Natalya Tetenova
Date of Birth
24 February 1980
Age
46 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
,
The Adventurer
Popular Films
6.7
Sergij protiv nechisti
(2021)
6.5
Millioner iz Balashihi
(2019)
6.4
Have Fun, Vasya!
(2017)
Filmography
2.4
Мой любимый чемпион
Мой любимый чемпион
Adventure, Family
2024, Russia
Watch trailer
6.7
Sergij protiv nechisti
Mystery, Detective, Comedy
2021, Russia
Krasavica i chudovische
Romantic,
2021, Russia
6.3
Okayannye dni
Comedy
2020, Russia
6.3
Don't Heal Me
Ne lechi menya
Comedy
2020, Russia
Watch trailer
6.5
Millioner iz Balashihi
Comedy
2019, Russia
5.7
God of Japan
God of Japan
Drama, Detective
2019, Russia
Sosedi
Drama, Comedy
2018, Russia
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