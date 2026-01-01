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Natalya Tetenova
Natalya Tetenova Natalya Tetenova
Kinoafisha Persons Natalya Tetenova

Natalya Tetenova

Natalya Tetenova

Date of Birth
24 February 1980
Age
46 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, The Adventurer

Popular Films

Sergij protiv nechisti 6.7
Sergij protiv nechisti (2021)
Millioner iz Balashihi 6.5
Millioner iz Balashihi (2019)
Have Fun, Vasya! 6.4
Have Fun, Vasya! (2017)

Filmography

Мой любимый чемпион 2.4
Мой любимый чемпион Мой любимый чемпион
Adventure, Family 2024, Russia
Watch trailer
Sergij protiv nechisti 6.7
Sergij protiv nechisti
Mystery, Detective, Comedy 2021, Russia
Krasavica i chudovische
Krasavica i chudovische
Romantic, 2021, Russia
Okayannye dni 6.3
Okayannye dni
Comedy 2020, Russia
Don't Heal Me 6.3
Don't Heal Me Ne lechi menya
Comedy 2020, Russia
Watch trailer
Millioner iz Balashihi 6.5
Millioner iz Balashihi
Comedy 2019, Russia
God of Japan 5.7
God of Japan God of Japan
Drama, Detective 2019, Russia
Sosedi
Sosedi
Drama, Comedy 2018, Russia
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