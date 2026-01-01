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Yulianna Karaulova
Yulianna Karaulova Yulianna Karaulova
Kinoafisha Persons Yulianna Karaulova

Yulianna Karaulova

Yulianna Karaulova

Date of Birth
24 April 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Taurus
Height
168 cm (5 ft 6 in)
Actor type
Comedy actress

Popular Films

Improvizatory 6.7
Improvizatory (2023)
Yolki-igolki 6.6
Yolki-igolki (2022)
Ty super! 0.0
Ty super! (2017)

Filmography

Improvizatory 6.7
Improvizatory
Reality-TV, Comedy 2023, Russia
Yolki-igolki 6.6
Yolki-igolki Yolki-igolki
Comedy, Family 2022, Russia
Watch trailer
Ty super!
Ty super!
Music, Reality-TV 2017, Russia
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