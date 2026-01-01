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Yulianna Karaulova
Yulianna Karaulova
Kinoafisha
Persons
Yulianna Karaulova
Yulianna Karaulova
Yulianna Karaulova
Date of Birth
24 April 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Taurus
Height
168 cm (5 ft 6 in)
Actor type
Comedy actress
Popular Films
6.7
Improvizatory
(2023)
6.6
Yolki-igolki
(2022)
0.0
Ty super!
(2017)
Filmography
6.7
Improvizatory
Reality-TV, Comedy
2023, Russia
6.6
Yolki-igolki
Yolki-igolki
Comedy, Family
2022, Russia
Watch trailer
Ty super!
Music, Reality-TV
2017, Russia
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