Andriy Shevchenko
Date of Birth
29 September 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Libra
Height
183 cm (6 ft 0 in)
Popular Films
7.7
Lobanovskiy Forever
(2016)
Filmography
7.7
Lobanovskiy Forever
Lobanovskiy Forever
Documentary
2016, Ukraine
