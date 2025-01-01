Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Andriy Shevchenko
Andriy Shevchenko Andriy Shevchenko
Kinoafisha Persons Andriy Shevchenko

Andriy Shevchenko

Andriy Shevchenko

Date of Birth
29 September 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Libra
Height
183 cm (6 ft 0 in)

Popular Films

Lobanovskiy Forever 7.7
Lobanovskiy Forever (2016)

Filmography

Genre
Year
All 1 Films 1 Actor 1
Lobanovskiy Forever 7.7
Lobanovskiy Forever Lobanovskiy Forever
Documentary 2016, Ukraine
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more