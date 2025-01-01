Menu
Kinoafisha Persons Evgeniy Grigorev Awards

Awards and nominations of Evgeniy Grigorev
Sochi Open Russian Film Festival 2021 Sochi Open Russian Film Festival 2021
Full-Length Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2020 Moscow International Film Festival 2020
Best Film of the Documentary Competition
Nominee
