Emmanuel Salinger Awards

Awards and nominations of Emmanuel Salinger

Emmanuel Salinger
Cannes Film Festival 1989 Cannes Film Festival 1989
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
