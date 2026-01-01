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Mikhail Arkhipov
Mikhail Arkhipov
Kinoafisha
Persons
Mikhail Arkhipov
Mikhail Arkhipov
Mikhail Arkhipov
Actor type
The Adventurer
Popular Films
6.8
Planeta
(2025)
4.9
Kvest
(2023)
0.0
2017
(2017)
Filmography
6.8
Planeta
Planeta
Drama, Sci-Fi
2025, Russia
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Once Upon a Time in Leningrad
Odnazhdy v Leningrade
Documentary
2025, Russia
4.9
Kvest
Kvest
Adventure
2023, Russia
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Russkoe kratkoe. Pobediteli Kinotavra-2019
Short
2019, Russia
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2017
2017, Russia
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