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About
Natalya Taradina
Natalya Taradina
Kinoafisha
Persons
Natalya Taradina
Natalya Taradina
Natalya Taradina
Occupation
Director, Writer
Popular Films
4.3
Magdalina
(2022)
Filmography
4.3
Magdalina
Magdalina
Fantasy, Drama, History
2022, Russia / France / Czechia
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