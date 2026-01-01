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Małgorzata Wiśniewska-Niemirska
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Persons
Małgorzata Wiśniewska-Niemirska
Małgorzata Wiśniewska-Niemirska
Małgorzata Wiśniewska-Niemirska
Date of Birth
16 June 1947
Age
79 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
6.7
These Daughters of Mine
(2015)
6.4
Spotkanie na Atlantyku
(1980)
0.0
Basia
(2017)
Filmography
Basia
Basia
Drama
2017, Poland
6.7
These Daughters of Mine
Moje córki krowy
Drama, Comedy
2015, Poland
6.4
Spotkanie na Atlantyku
Spotkanie na Atlantyku
Drama
1980, Poland
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