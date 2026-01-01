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Małgorzata Wiśniewska-Niemirska Małgorzata Wiśniewska-Niemirska
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Małgorzata Wiśniewska-Niemirska

Małgorzata Wiśniewska-Niemirska

Date of Birth
16 June 1947
Age
79 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

These Daughters of Mine 6.7
These Daughters of Mine (2015)
6.4
Spotkanie na Atlantyku (1980)
Basia 0.0
Basia (2017)

Filmography

Basia
Basia Basia
Drama 2017, Poland
These Daughters of Mine 6.7
These Daughters of Mine Moje córki krowy
Drama, Comedy 2015, Poland
6.4
Spotkanie na Atlantyku Spotkanie na Atlantyku
Drama 1980, Poland
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