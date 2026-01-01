Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandr Barkovskiy Aleksandr Barkovskiy
Kinoafisha Persons Aleksandr Barkovskiy

Aleksandr Barkovskiy

Aleksandr Barkovskiy

Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Borisek — malý serzhant 5.6
Borisek — malý serzhant (1976)

Filmography

Genre
Year
Borisek — malý serzhant 5.6
Borisek — malý serzhant Borisek — malý serzhant
Drama, War, Family 1976, USSR / Czechoslovakia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more