Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Barkovskiy
Aleksandr Barkovskiy
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Barkovskiy
Aleksandr Barkovskiy
Aleksandr Barkovskiy
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
5.6
Borisek — malý serzhant
(1976)
Filmography
Genre
All
Drama
Family
War
Year
All
1976
All
1
Films
1
Actress
1
5.6
Borisek — malý serzhant
Borisek — malý serzhant
Drama, War, Family
1976, USSR / Czechoslovakia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree