Maksim Brius
Date of Birth
11 January 1968
Age
58 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
8.3
Pervyy otdel
(2020)
7.8
Policeyskoe bratstvo
(2022)
7.3
Gruppa krovi
(2025)
Genre
All
Action
Adventure
Comedy
Crime
Detective
Drama
History
Mystery
Romantic
Thriller
War
Year
All
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
All
18
Films
7
TV Shows
11
Director
18
7.3
Gruppa krovi
Gruppa krovi
War, Drama
2025, Russia
Watch trailer
6.8
Pretorianec
Action, Detective
2024, Russia
7
Moya devochka
Detective, Drama
2023, Russia
7.8
Policeyskoe bratstvo
Detective, Comedy
2022, Russia
5.3
Solntsepyok
Solntsepyok
Action, Drama, Thriller
2021, Russia
8.3
Pervyy otdel
Detective
2020, Russia
5.2
Shugaley
Shugaley 2
Action, Adventure
2020, Russia
Watch trailer
4.2
Zoya
Zoya
Drama, History, War
2020, Russia
Watch trailer
5.4
Krepkie oreshki
Detective
2019, Russia
6.3
Podsudimyj
Crime, Mystery
2019, Russia
4.8
Kupchino
Detective
2018, Russia
5.3
Luchik
Drama
2017, Russia
Ukradennoe schaste
Drama, Romantic
2016, Russia
7.3
Vysokie stavki
Crime
2015, Russia
Prichal lyubvi i nadezhdy
Romantic
2013, Russia
5.4
Prostaya devchonka
Romantic
2013, Russia
4.8
Pover, vse budet khorosho...
Pover, vse budet khorosho...
Romantic
2012, Russia
4.6
Kommunalka
Kommunalka
Action, Crime
2011, Russia
