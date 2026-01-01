Maksim Brius

Menu
Date of Birth
11 January 1968
Age
58 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Pervyy otdel 8.3
Pervyy otdel (2020)
Policeyskoe bratstvo 7.8
Policeyskoe bratstvo (2022)
Gruppa krovi 7.3
Gruppa krovi (2025)

Filmography

Genre
Year
Gruppa krovi 7.3
Gruppa krovi Gruppa krovi
War, Drama 2025, Russia
Watch trailer
Pretorianec 6.8
Pretorianec
Action, Detective 2024, Russia
Moya devochka 7
Moya devochka
Detective, Drama 2023, Russia
Policeyskoe bratstvo 7.8
Policeyskoe bratstvo
Detective, Comedy 2022, Russia
Solntsepyok 5.3
Solntsepyok Solntsepyok
Action, Drama, Thriller 2021, Russia
Pervyy otdel 8.3
Pervyy otdel
Detective 2020, Russia
Shugaley 5.2
Shugaley Shugaley 2
Action, Adventure 2020, Russia
Watch trailer
Zoya 4.2
Zoya Zoya
Drama, History, War 2020, Russia
Watch trailer
Krepkie oreshki 5.4
Krepkie oreshki
Detective 2019, Russia
Podsudimyj 6.3
Podsudimyj
Crime, Mystery 2019, Russia
Kupchino 4.8
Kupchino
Detective 2018, Russia
Luchik 5.3
Luchik
Drama 2017, Russia
Ukradennoe schaste
Ukradennoe schaste
Drama, Romantic 2016, Russia
Vysokie stavki 7.3
Vysokie stavki
Crime 2015, Russia
Prichal lyubvi i nadezhdy
Prichal lyubvi i nadezhdy
Romantic 2013, Russia
Prostaya devchonka 5.4
Prostaya devchonka
Romantic 2013, Russia
Pover, vse budet khorosho... 4.8
Pover, vse budet khorosho... Pover, vse budet khorosho...
Romantic 2012, Russia
Kommunalka 4.6
Kommunalka Kommunalka
Action, Crime 2011, Russia
