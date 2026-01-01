Menu
Aaron Arens
Aaron Arens
Date of Birth
4 August 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.9
Gruber geht
(2015)
Filmography
6.9
Gruber geht
Gruber geht
Drama
2015, Austria
