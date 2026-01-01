Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Аарон Аренс
Aaron Arens
Аарон Аренс
Дата рождения
4 августа 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Грубер уходит
(2015)
Фильмография Аарон Аренс
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2015
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.9
Грубер уходит
Gruber geht
драма
2015, Австрия
