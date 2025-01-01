Menu
Awards and nominations of Shahab Hosseini

Shahab Hosseini
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Best Actor
Winner
Berlin International Film Festival 2011 Berlin International Film Festival 2011
Best Actor
Winner
Best Actor
Winner
