Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Nikolay Kudryashov
Nikolay Kudryashov Nikolay Kudryashov
Kinoafisha Persons Nikolay Kudryashov

Nikolay Kudryashov

Nikolay Kudryashov

Date of Birth
6 December 1977
Age
48 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor, Director
Actor type
Dramatic actor, Action hero, Comedy actor

Popular Films

Sparta 5.8
Sparta (2015)
Kartina maslom 4.2
Kartina maslom (2015)
0.0
Ostrov mechty (2012)

Filmography

Sparta 2. Goplity
Action, Drama 2025, Russia
Sparta 5.8
Sparta Sparta
Drama, Sport 2015, Russia
Watch trailer
Kartina maslom 4.2
Kartina maslom Kartina maslom
Comedy 2015, Russia
Ostrov mechty
Adventure 2012, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more