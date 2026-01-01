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Nikolay Kudryashov
Nikolay Kudryashov
Kinoafisha
Persons
Nikolay Kudryashov
Nikolay Kudryashov
Nikolay Kudryashov
Date of Birth
6 December 1977
Age
48 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor, Director
Actor type
Dramatic actor
,
Action hero
,
Comedy actor
Popular Films
5.8
Sparta
(2015)
4.2
Kartina maslom
(2015)
0.0
Ostrov mechty
(2012)
Filmography
Sparta 2. Goplity
Action, Drama
2025, Russia
5.8
Sparta
Sparta
Drama, Sport
2015, Russia
Watch trailer
4.2
Kartina maslom
Kartina maslom
Comedy
2015, Russia
Ostrov mechty
Adventure
2012, Russia
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