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Natalya Klyukina
Natalya Klyukina
Kinoafisha
Persons
Natalya Klyukina
Natalya Klyukina
Natalya Klyukina
Date of Birth
5 August 1989
Age
37 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
3.8
Poteryannoe otrazhenie. Ispoved soderzhanka
(2018)
Filmography
3.8
Poteryannoe otrazhenie. Ispoved soderzhanka
Poteryannoe otrazhenie. Ispoved soderzhanka
Drama
2018, Russia
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