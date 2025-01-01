Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Alexander Amirov
Alexander Amirov Alexander Amirov
Kinoafisha Persons Alexander Amirov

Alexander Amirov

Alexander Amirov

Date of Birth
30 September 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Libra

Popular Films

Teli i Toli 6.7
Teli i Toli (2016)
Tsarevna-lyagushka 5.6
Tsarevna-lyagushka (2025)
Reshala: Brat 5.5
Reshala: Brat (2022)

Filmography

Genre
Year
All 6 Films 6 Director 6
Sivka-burka
Sivka-burka Sivka-burka
Family 2026, Russia
Carevna-lyagushka 2
Carevna-lyagushka 2
Family, Fantasy 2026, Russia
Tsarevna-lyagushka 5.6
Tsarevna-lyagushka Tsarevna-lyagushka
Adventure, Family 2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Reshala: Brat 5.5
Reshala: Brat Reshala: Brat
Action, Drama, Thriller 2022, Russia
Watch trailer
Faktor straha
Thriller 2019, Russia
Teli i Toli 6.7
Teli i Toli Teli i Toli
Comedy, Romantic 2016, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more