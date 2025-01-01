Menu
Alexander Amirov
Alexander Amirov
Alexander Amirov
Alexander Amirov
Alexander Amirov
Date of Birth
30 September 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
6.7
Teli i Toli
(2016)
5.6
Tsarevna-lyagushka
(2025)
Tickets
5.5
Reshala: Brat
(2022)
Sivka-burka
Sivka-burka
Family
2026, Russia
Carevna-lyagushka 2
Family, Fantasy
2026, Russia
5.6
Tsarevna-lyagushka
Tsarevna-lyagushka
Adventure, Family
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
5.5
Reshala: Brat
Reshala: Brat
Action, Drama, Thriller
2022, Russia
Watch trailer
Faktor straha
Thriller
2019, Russia
6.7
Teli i Toli
Teli i Toli
Comedy, Romantic
2016, Russia
Watch trailer
