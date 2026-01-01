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Mikhail Shevchuk
Mikhail Shevchuk Mikhail Shevchuk
Kinoafisha Persons Mikhail Shevchuk

Mikhail Shevchuk

Mikhail Shevchuk

Date of Birth
3 February 1968
Age
58 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Actor, Writer

Popular Films

Maskerad 6.5
Maskerad (2023)
Voploshchenie 6.2
Voploshchenie (2024)
Tantsuy so mnoy 5.8
Tantsuy so mnoy (2015)

Filmography

Voploshchenie 6.2
Voploshchenie Voploshchenie
Drama 2024, Russia
Watch trailer
Maskerad 6.5
Maskerad Maskerad
Romantic, Thriller 2023, Russia
Ivan
Sport, Biography 2019, Russia
Ubezhat, dognat, vluybitsya 4.9
Ubezhat, dognat, vluybitsya Ubezhat, dognat, vluybitsya
Comedy 2015, Russia
Tantsuy so mnoy 5.8
Tantsuy so mnoy Tantsuy so mnoy
Romantic 2015, Russia
Watch trailer
Ne obmani
Ne obmani
Drama 2010, Russia
Pantera
Pantera
Action 2007, Russia
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