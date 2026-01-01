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Mikhail Shevchuk
Mikhail Shevchuk
Kinoafisha
Persons
Mikhail Shevchuk
Mikhail Shevchuk
Mikhail Shevchuk
Date of Birth
3 February 1968
Age
58 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Actor, Writer
Popular Films
6.5
Maskerad
(2023)
6.2
Voploshchenie
(2024)
5.8
Tantsuy so mnoy
(2015)
Filmography
6.2
Voploshchenie
Voploshchenie
Drama
2024, Russia
Watch trailer
6.5
Maskerad
Maskerad
Romantic, Thriller
2023, Russia
Ivan
Sport, Biography
2019, Russia
4.9
Ubezhat, dognat, vluybitsya
Ubezhat, dognat, vluybitsya
Comedy
2015, Russia
5.8
Tantsuy so mnoy
Tantsuy so mnoy
Romantic
2015, Russia
Watch trailer
Ne obmani
Drama
2010, Russia
Pantera
Action
2007, Russia
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