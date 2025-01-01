Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Nicolas Vanier Awards

Awards and nominations of Nicolas Vanier

Nicolas Vanier
Awards and nominations of Nicolas Vanier
Tallinn Black Nights Film Festival 2014 Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Children's Jury
Winner
Best Children's Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more