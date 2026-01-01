Menu
Masumi Nomura
Masumi Nomura
Date of Birth
10 October 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Libra
Height
164 cm (5 ft 5 in)
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor
Popular Films
6.7
Petal Dance
(2013)
Filmography
6.7
Petal Dance
Petaru dansu
Drama, Comedy
2013, Japan
