Aleksandr Kononets
Aleksandr Kononets

Date of Birth
14 February 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Aquarius

Popular Films

The Conscience 6.9
The Conscience (2022)
Pobeg za mechtoy 5.6
Pobeg za mechtoy (2015)
48 chasov 0.0
48 chasov (2021)

Filmography

Krestonoscy
Krestonoscy
Detective 2025, Russia
Filin 3
Filin 3
Detective, Drama 2024, Russia
Eksklyuziv 2
Detective 2023, Russia
Eksklyuziv 3
Detective 2023, Russia
The Conscience 6.9
The Conscience Совесть
Drama 2022, Russia
48 chasov
48 chasov
Comedy, Detective 2021, Russia
Znahar
Znahar
Drama, Romantic 2019, Russia
Pobeg za mechtoy 5.6
Pobeg za mechtoy
Drama, Crime 2015, Russia
