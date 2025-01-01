Menu
Aleksandr Kononets
Aleksandr Kononets
Aleksandr Kononets
Aleksandr Kononets
Date of Birth
14 February 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
6.9
The Conscience
(2022)
5.6
Pobeg za mechtoy
(2015)
0.0
48 chasov
(2021)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Detective
Drama
Romantic
Year
All
2025
2024
2023
2022
2021
2019
2015
All
8
Films
2
TV Shows
6
Actor
8
Krestonoscy
Detective
2025, Russia
Filin 3
Detective, Drama
2024, Russia
Eksklyuziv 2
Detective
2023, Russia
Eksklyuziv 3
Detective
2023, Russia
6.9
The Conscience
Совесть
Drama
2022, Russia
48 chasov
Comedy, Detective
2021, Russia
Znahar
Drama, Romantic
2019, Russia
5.6
Pobeg za mechtoy
Drama, Crime
2015, Russia
Watch trailer
