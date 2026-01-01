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Natalya Shcherbakova
Natalya Shcherbakova
Kinoafisha
Persons
Natalya Shcherbakova
Natalya Shcherbakova
Natalya Shcherbakova
Date of Birth
23 November 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actress
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
6.6
Peterburg. Tolko po lyubvi
(2016)
5.3
Skaz pro Fedota-streltsa
(2002)
5.2
Kupel dyavola
(2018)
Filmography
Lilya
Drama
2025, Russia
Laborantka
Romantic,
2022, Russia
5.2
Kupel dyavola
Detective,
2018, Russia
6.6
Peterburg. Tolko po lyubvi
Peterburg. Tolko po lyubvi
Comedy, Romantic
2016, Russia
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Pereletnye ptashki
Romantic, Drama
2013, Russia
Ryzhaya
Romantic
2008, Ukraine
Posledniy boy mayora Pugachyova
Drama, War
2007, Russia
Lyubov Avrory
Lyubov Avrory
Comedy, Romantic
2007, Ukraine
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