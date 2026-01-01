Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Natalya Shcherbakova
Natalya Shcherbakova Natalya Shcherbakova
Kinoafisha Persons Natalya Shcherbakova

Natalya Shcherbakova

Natalya Shcherbakova

Date of Birth
23 November 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actress
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Peterburg. Tolko po lyubvi 6.6
Peterburg. Tolko po lyubvi (2016)
Skaz pro Fedota-streltsa 5.3
Skaz pro Fedota-streltsa (2002)
Kupel dyavola 5.2
Kupel dyavola (2018)

Filmography

Lilya
Drama 2025, Russia
Laborantka
Laborantka
Romantic, 2022, Russia
Kupel dyavola 5.2
Kupel dyavola
Detective, 2018, Russia
Peterburg. Tolko po lyubvi 6.6
Peterburg. Tolko po lyubvi Peterburg. Tolko po lyubvi
Comedy, Romantic 2016, Russia
Watch trailer
Pereletnye ptashki
Pereletnye ptashki
Romantic, Drama 2013, Russia
Ryzhaya
Ryzhaya
Romantic 2008, Ukraine
Posledniy boy mayora Pugachyova
Posledniy boy mayora Pugachyova
Drama, War 2007, Russia
Lyubov Avrory
Lyubov Avrory Lyubov Avrory
Comedy, Romantic 2007, Ukraine
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more