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Kinoafisha Persons Fariborz Kamkari Awards

Awards and nominations of Fariborz Kamkari

Fariborz Kamkari
Awards and nominations of Fariborz Kamkari
Venice Film Festival 2016 Venice Film Festival 2016
Best Documentary on Cinema
Nominee
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