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Yuliya Troynikova
Yuliya Troynikova
Kinoafisha
Persons
Yuliya Troynikova
Yuliya Troynikova
Yuliya Troynikova
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.9
Konets prekrasnoy epokhi
(2015)
Filmography
6.9
Konets prekrasnoy epokhi
Konets prekrasnoy epokhi
Drama
2015, Russia
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