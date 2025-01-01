Menu
Aaron Brumfield
Aaron Brumfield
Kinoafisha
Persons
Aaron Brumfield
Aaron Brumfield
Aaron Brumfield
Date of Birth
10 February 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor
Height
188 cm (6 ft 2 in)
Popular Films
6.3
Mechanic: Resurrection
(2016)
4.6
Brice 3
(2016)
3.8
American Crude
(2008)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Crime
Drama
Thriller
Year
All
2016
2008
All
3
Films
3
Actor
3
6.3
Mechanic: Resurrection
Mechanic: Resurrection
Action, Thriller, Crime
2016, USA / Thailand
Watch trailer
4.6
Brice 3
Brice de Nice
Comedy
2016, France
Watch trailer
3.8
American Crude
American Crude
Comedy, Drama
2008, USA
