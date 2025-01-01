Menu
Aleksandr Boykov
Aleksandr Boykov

Date of Birth
3 June 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Tolko ne oni (2018)
Misha portit vse (2020)
Drug na chas (2023)

Filmography

Genre
Year
All 6 Films 2 TV Shows 4 Director 5 Writer 3 Actor 1
zhYYYzn
Comedy 2024, Russia
Drug na chas
Comedy 2023, Russia
Otpusk
Comedy 2021, Russia
Misha portit vse
Comedy, Reality-TV 2020, Russia
Comedy 2018, Russia
Drama 2006, Ukraine
