Allison Tolman Awards

Awards and nominations of Allison Tolman

Allison Tolman
Awards and nominations of Allison Tolman
Golden Globes, USA 2015 Golden Globes, USA 2015
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
