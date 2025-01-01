Menu
Allison Tolman
Awards
Awards and nominations of Allison Tolman
Allison Tolman
Awards
Awards and nominations of Allison Tolman
Golden Globes, USA 2015
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
