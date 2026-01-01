Menu
Marcel Rouzé

Date of Birth
12 May 1901
Age
78 years old
Zodiac sign
Taurus
Date of death
30 November 1979
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero, Romantic hero

Popular Films

Rififi (1955)
Les Dames du Bois de Boulogne (1945)

Filmography

Genre
Year
Rififi 8.1
Rififi Du rififi chez les hommes
Crime, Drama, Thriller 1955, France
Les Dames du Bois de Boulogne 7.2
Les Dames du Bois de Boulogne Les dames du Bois de Boulogne
Drama, Romantic 1945, France
