Marcel Rouzé
Marcel Rouzé
Marcel Rouzé
Date of Birth
12 May 1901
Age
78 years old
Zodiac sign
Taurus
Date of death
30 November 1979
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero, Romantic hero
Popular Films
8.1
Rififi
(1955)
7.2
Les Dames du Bois de Boulogne
(1945)
Filmography
8.1
Rififi
Du rififi chez les hommes
Crime, Drama, Thriller
1955, France
7.2
Les Dames du Bois de Boulogne
Les dames du Bois de Boulogne
Drama, Romantic
1945, France
