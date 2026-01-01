Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марсель Рузе
Marcel Rouzé
Киноафиша
Персоны
Марсель Рузе
Марсель Рузе
Marcel Rouzé
Дата рождения
12 мая 1901
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
30 ноября 1979
Место рождения
Гувьё, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой
Популярные фильмы
8.1
Мужские разборки
(1955)
7.2
Дамы Булонского леса
(1945)
Фильмография Марсель Рузе
Жанр
Все
Драма
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
1955
1945
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
8.1
Мужские разборки
Du rififi chez les hommes
криминал, драма, триллер
1955, Франция
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
7.2
Дамы Булонского леса
Les dames du Bois de Boulogne
драма, мелодрама
1945, Франция
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667