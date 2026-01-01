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Kinoafisha
Persons
Dave Grohl
Awards
Awards and nominations of Dave Grohl
Dave Grohl
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Dave Grohl
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Informational Series or Special
Nominee
Outstanding Informational Series or Special
Nominee
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