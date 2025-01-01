Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandra Nikiforova
Aleksandra Nikiforova Aleksandra Nikiforova
Kinoafisha Persons Aleksandra Nikiforova

Aleksandra Nikiforova

Aleksandra Nikiforova

Date of Birth
16 February 1993
Age
32 years old
Zodiac sign
Aquarius

Popular Films

Doktor Krasnov 0.0
Doktor Krasnov (2023)
Commander's Bride 0.0
Commander's Bride (2020)
Tihie vody 2 0.0
Tihie vody 2 (2022)

Filmography

Genre
Year
All 18 TV Shows 18 Actress 18
Styuardessa
Romantic 2025, Russia
Krasnov. Novye serii
Drama 2025, Russia
Mentalistka
Romantic, Mystery 2025, Russia
Drugaya zhizn
Drugaya zhizn
Sci-Fi, Drama 2024, Russia
Zataiv dyhanie
Zataiv dyhanie
Romantic 2024, Russia
Doktor Krasnov
Doktor Krasnov
Drama 2023, Russia
Tihie vody 2
Tihie vody 2
Detective, Romantic 2022, Russia
Zakon bumeranga
Zakon bumeranga
Drama, Romantic, Mystery 2022, Russia
Tihie vody
Tihie vody
Detective 2022, Russia
Chistye ruki
Chistye ruki
Drama, History 2022, Russia
Commander's Bride
Commander's Bride
Comedy, Romantic 2020, Russia
Odno teploe slovo
Odno teploe slovo
Romantic 2020, Russia
Tayna posledney glavy
Tayna posledney glavy
Detective, Thriller 2019, Russia
Kalbimin Sultani
Kalbimin Sultani
Drama, Romantic, History 2019, Turkey/Russia
Oborvannaya melodiya
Oborvannaya melodiya
Romantic, Detective 2018, Russia
Friday Murders
Friday Murders
Detective 2018, Russia
Znaki sudby
Znaki sudby
Romantic, Reality-TV 2017, Russia
Detective Anna
Detective Anna
Detective, Romantic 2016, Russia/Ukraine
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more