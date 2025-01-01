Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
About
Filmography
Aleksandra Nikiforova
Aleksandra Nikiforova
Kinoafisha
Persons
Aleksandra Nikiforova
Aleksandra Nikiforova
Aleksandra Nikiforova
Date of Birth
16 February 1993
Age
32 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
0.0
Doktor Krasnov
(2023)
0.0
Commander's Bride
(2020)
0.0
Tihie vody 2
(2022)
Filmography
Genre
All
Comedy
Detective
Drama
History
Mystery
Reality-TV
Romantic
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2025
2024
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
All
18
TV Shows
18
Actress
18
Styuardessa
Romantic
2025, Russia
Krasnov. Novye serii
Drama
2025, Russia
Mentalistka
Romantic, Mystery
2025, Russia
Drugaya zhizn
Sci-Fi, Drama
2024, Russia
Zataiv dyhanie
Romantic
2024, Russia
Doktor Krasnov
Drama
2023, Russia
Tihie vody 2
Detective, Romantic
2022, Russia
Zakon bumeranga
Drama, Romantic, Mystery
2022, Russia
Tihie vody
Detective
2022, Russia
Chistye ruki
Drama, History
2022, Russia
Commander's Bride
Comedy, Romantic
2020, Russia
Odno teploe slovo
Romantic
2020, Russia
Tayna posledney glavy
Detective, Thriller
2019, Russia
Kalbimin Sultani
Drama, Romantic, History
2019, Turkey/Russia
Oborvannaya melodiya
Romantic, Detective
2018, Russia
Friday Murders
Detective
2018, Russia
Znaki sudby
Romantic, Reality-TV
2017, Russia
Detective Anna
Detective, Romantic
2016, Russia/Ukraine
