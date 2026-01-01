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About
Liam O'Donnell
Liam O'Donnell
Kinoafisha
Persons
Liam O'Donnell
Liam O'Donnell
Liam O'Donnell
Date of Birth
12 April 1982
Age
44 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Producer, Writer, Director
Popular Films
5.4
Beyond Skyline
(2017)
5.0
Skyline
(2010)
4.7
Skylines
(2020)
Filmography
4.7
Skylines
Skylines
Action, Adventure, Sci-Fi
2020, Great Britain
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3.1
Portals
Portals
Horror, Sci-Fi
2019, USA
5.4
Beyond Skyline
Beyond Skyline
Action, Sci-Fi, Adventure, Thriller
2017, USA
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5
Skyline
Skyline
Thriller, Sci-Fi
2010, USA
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