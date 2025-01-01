Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Peter Spierig
Awards
Awards and nominations of Peter Spierig
Peter Spierig
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Peter Spierig
Razzie Awards 2019
Worst Director
Nominee
Worst Screenplay
Nominee
Worst Screenplay
Nominee
Toronto International Film Festival 2009
Midnight Madness
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree