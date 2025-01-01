Menu
Peter Spierig

Awards and nominations of Peter Spierig

Peter Spierig
Awards and nominations of Peter Spierig
Razzie Awards 2019 Razzie Awards 2019
Worst Director
Nominee
 Worst Screenplay
Nominee
 Worst Screenplay
Nominee
Toronto International Film Festival 2009 Toronto International Film Festival 2009
Midnight Madness
Nominee
