Mariana Lima
Mariana Lima
Date of Birth
1 January 1972
Age
54 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Thriller heroine
Popular Films
6.8
Simonal
(2018)
6.7
Antes Que Eu Me Esqueça
(2018)
6.7
Father's Chair
(2012)
Filmography
Genre
All
Biography
Comedy
Drama
Music
Thriller
Year
All
2018
2012
All
3
Films
3
Actress
3
6.7
Antes Que Eu Me Esqueça
Antes Que Eu Me Esqueça
Drama, Comedy
2018, Brazil
6.8
Simonal
Simonal
Biography, Drama, Music
2018, Brazil
6.7
Father's Chair
A Busca
Thriller, Drama
2012, Brazil
