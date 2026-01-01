Menu
Mariana Lima

Date of Birth
1 January 1972
Age
54 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Thriller heroine

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Antes Que Eu Me Esqueça 6.7
Antes Que Eu Me Esqueça Antes Que Eu Me Esqueça
Drama, Comedy 2018, Brazil
Simonal 6.8
Simonal Simonal
Biography, Drama, Music 2018, Brazil
Father's Chair 6.7
Father's Chair A Busca
Thriller, Drama 2012, Brazil
