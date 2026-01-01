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Nora McMenamy
Nora McMenamy
Kinoafisha
Persons
Nora McMenamy
Nora McMenamy
Nora McMenamy
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
5.5
Miss Julie
(2014)
Filmography
5.5
Miss Julie
Miss Julie
Drama
2014, Norway / Great Britain
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