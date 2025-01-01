Menu
Anastasiya Popkova
Anastasiya Popkova
Date of Birth
26 August 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Actress
Popular Films
7.4
Kino pro Alekseeva
(2014)
0.0
Criminal code article105
(2021)
Filmography
2
Criminal code article105
Detective
2021, Russia
7.4
Kino pro Alekseeva
Kino pro Alekseeva
Drama
2014, Russia
