Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Anastasiya Popkova
Anastasiya Popkova Anastasiya Popkova
Kinoafisha Persons Anastasiya Popkova

Anastasiya Popkova

Anastasiya Popkova

Date of Birth
26 August 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Actress

Popular Films

Kino pro Alekseeva 7.4
Kino pro Alekseeva (2014)
Criminal code article105 0.0
Criminal code article105 (2021)

Filmography

Genre
Year
All 2 Films 1 TV Shows 1 Actress 2
Criminal code article105
Criminal code article105
Detective 2021, Russia
Kino pro Alekseeva 7.4
Kino pro Alekseeva Kino pro Alekseeva
Drama 2014, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more