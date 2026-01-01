Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marina Leonidovna Kravets
Marina Leonidovna Kravets Marina Leonidovna Kravets
Kinoafisha Persons Marina Leonidovna Kravets

Marina Leonidovna Kravets

Marina Leonidovna Kravets

Date of Birth
18 May 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Comedy actress, The Adventurer, Voice actress

Popular Films

Konfetka 7.8
Konfetka (2023)
Yarche zvezd 7.5
Yarche zvezd (2023)
Yellowbird 6.1
Yellowbird (2014)

Filmography

Genre
Year
Umka
Umka Umka
Family 2026, Russia
Demis i Marina 5.5
Demis i Marina
Comedy 2025, Russia
The incredible adventures of Shura 4.1
The incredible adventures of Shura Neveroyatnye priklyucheniya Shurika
Comedy, Adventure, Music 2025, Russia
Watch trailer
Liga gorodov 5.2
Liga gorodov
Reality-TV 2023, Russia
Yarche zvezd 7.5
Yarche zvezd
Music, Reality-TV 2023, Russia
Konfetka 7.8
Konfetka
Music, Reality-TV 2023, Russia
Ivan Vasilievich menyaet vsyo 4.5
Ivan Vasilievich menyaet vsyo Ivan Vasilievich menyaet vsyo
Comedy, Music 2023, Russia
Vlubis esli smozes
Vlubis esli smozes
Reality-TV 2022, Russia
Zamuzh za Buzovu
Zamuzh za Buzovu
Reality-TV 2018, Russia
Russo Turisto
Russo Turisto
Adventure, Reality-TV 2015, Russia
Yellowbird 6.1
Yellowbird Yellowbird
Animation, Family 2014, France
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more