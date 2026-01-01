Menu
Marina Leonidovna Kravets
Marina Leonidovna Kravets
Date of Birth
18 May 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Comedy actress, The Adventurer, Voice actress
Popular Films
7.8
Konfetka
(2023)
7.5
Yarche zvezd
(2023)
6.1
Yellowbird
(2014)
Filmography
7
Actress
11
Umka
Umka
Family
2026, Russia
5.5
Demis i Marina
Comedy
2025, Russia
4.1
The incredible adventures of Shura
Neveroyatnye priklyucheniya Shurika
Comedy, Adventure, Music
2025, Russia
Watch trailer
5.2
Liga gorodov
Reality-TV
2023, Russia
7.5
Yarche zvezd
Music, Reality-TV
2023, Russia
7.8
Konfetka
Music, Reality-TV
2023, Russia
4.5
Ivan Vasilievich menyaet vsyo
Ivan Vasilievich menyaet vsyo
Comedy, Music
2023, Russia
Vlubis esli smozes
Reality-TV
2022, Russia
Zamuzh za Buzovu
Reality-TV
2018, Russia
Russo Turisto
Adventure, Reality-TV
2015, Russia
6.1
Yellowbird
Yellowbird
Animation, Family
2014, France
Watch trailer
