Awards and nominations of Jella Haase

Berlin International Film Festival 2016 Berlin International Film Festival 2016
EFP Shooting Star
Winner
