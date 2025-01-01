Menu
Kinoafisha Persons Ritesh Batra Awards

Awards and nominations of Ritesh Batra

Ritesh Batra
Cannes Film Festival 2013 Cannes Film Festival 2013
Grand Golden Rail
Winner
Golden Camera
Nominee
 Critics Week Grand Prize
Nominee
BAFTA Awards 2015 BAFTA Awards 2015
Best Film Not in the English Language
Nominee
Nominee
