Ritesh Batra
Awards
About
Filmography
Awards and nominations of Ritesh Batra
Cannes Film Festival 2013
Grand Golden Rail
Winner
Golden Camera
Nominee
Critics Week Grand Prize
Nominee
BAFTA Awards 2015
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
